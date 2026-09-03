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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar genelindeki su sahalarında, su ürünleri kaynaklarının muhafazası ve ekolojik dengenin desteklenmesi hedefiyle yürütülen arazi çalışmaları kesintisiz sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki denetim ekipleri, göl ve akarsularda kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla saha incelemelerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Karamık Gölü üzerinde kontrol tekneleriyle devriye atarak mevzuata aykırı avcılık faaliyetlerini denetledi.

Yetkililer, su kaynaklarındaki canlı yaşamının korunmasına yönelik denetim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.