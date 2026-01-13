Afyonkarahisar’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, adeta kenti etkisi altına aldı. Afyonkarahisar’ın simgelerinden Afyonkarahisar Kalesi’nin etrafı sisle kaplandı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kale, dron ile havadan böyle görüntülendi.
Afyonkarahisar Kalesi sisler arasında görsel şölene dönüştü: Kartpostallık görüntüler büyüledi
Afyonkarahisar’da günün ilk saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, kentin yüksek noktalarında görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Afyonkarahisar Kalesi ise sis bulutları arasından yükselen heybetli görüntüsüyle adeta görsel bir şölen sundu.
Sisle kaplanan kale ve çevresi, dron ile havadan görüntülendi.
Çekilen görüntülerde, kalenin sis tabakasıyla bütünleşen silueti kartpostalları aratmadı. Ortaya çıkan manzara, şehre gizemli ve etkileyici bir atmosfer kazandırırken, görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Kaynak: AA