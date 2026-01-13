Afyonkarahisar Kalesi sisler arasında görsel şölene dönüştü: Kartpostallık görüntüler büyüledi

Afyonkarahisar’da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, adeta kenti etkisi altına aldı. Afyonkarahisar’ın simgelerinden Afyonkarahisar Kalesi’nin etrafı sisle kaplandı. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kale, dron ile havadan böyle görüntülendi.