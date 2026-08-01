Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir / Yeniçağ



İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, düzenlediği basın toplantısında terörle mücadele sürecinden ekonomiye, esnaf ve çiftçinin sorunlarından Afyonkarahisar’daki eğitim sistemine, uyuşturucuyla mücadeleden üniversite öğrencilerinin şehir memnuniyetine kadar çok sayıda konuda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının önemli bir bölümünü kamuoyunda “Terörsüz Türkiye” ve daha sonra “barış ve kardeşlik süreci” olarak adlandırılan tartışmalara ayıran Mısırlıoğlu, sürece en başından itibaren karşı çıktıklarını iktidar partilerine, muhalefete ve milletvekillerine sert eleştiriler yöneltti.

“25 EKİM 2024’TE YAPILAN ÇAĞRININ ÜZERİNDEN YAKLAŞIK İKİ YIL GEÇTİ”

Mısırlıoğlu" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 25 Ekim 2024 tarihindeki açıklamalarını hatırlatarak, aradan yaklaşık iki yıl geçti Bahçeli’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup kürsüsünden yaptığı konuşmanın Türkiye’nin gündemine “bomba gibi düştü” söz konusu açıklamada terör örgütü elebaşının Meclis’e gelmesi ve konuşması yönünde bir çağrıda bulundu. Sürecin ilk olarak “Terörsüz Türkiye” adıyla yürütüldüğünü, daha sonra bu ismin değiştirilerek “barış ve kardeşlik süreci” şeklinde tanımlanmaya başlandı.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında toplumun büyük bölümü bu sürece karşı çıktı. İYİ Parti’nin Meclis’te sürece karşı duran tek siyasi parti “Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve teşkilatlarımızla 81 ilde Türk milletinin sesi olduk. Bu sürecin milletimizin gözünün içine baka baka yürütülemeyeceğini her platformda söyledik. 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde İYİ Parti’ye yönelik ağır suçlamalarda bulunuldu Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİ Parti’nin terör örgütleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı seçim sürecinde İYİ Parti yöneticileri, milletvekili adayları ve teşkilat mensupları hakkında “terör örgütleriyle iş birliği yaptıkları” yönünde iddialar ortaya atıldı bu suçlamaların İYİ Parti’ye büyük zarar verdi. Afyonkarahisar’da da benzer bir seçim kampanyası yürütüldü iktidar milletvekilleri ile Cumhur İttifakı adaylarının vatandaşlara İYİ Parti hakkında gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandılar.

“Biz sahada vatandaşımıza projelerimizi, iktidara geldiğimizde nasıl bir Türkiye yöneteceğimizi anlatmak yerine, hakkımızda ortaya atılan iddialara cevap vermek zorunda kaldık. Seçim süreci boyunca enerjimizi bu iftiraları çürütmeye harcadık.” Seçmenin bu iddialar nedeniyle kafasının karıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinde bu propaganda etkili oldu.

“EN BÜYÜK HAKSIZLIĞA İYİ PARTİ UĞRADI”

İYİ Parti kuruluşundan itibaren vatan, millet, devlet ve bayrak hassasiyetiyle hareket eden insanlar tarafından kuruldu. 2023 seçimlerinde büyük bir haksızlıkla karşı karşıya kaldık.

İYİ Parti Afyonkarahisar’dan bir, Türkiye genelinde ise 43 milletvekili çıkardı daha sonra yaşanan istifalar ve parti değişiklikleri sonucunda milletvekili sayısının 29’a düştü Türkiye üzerinde büyük bir siyasi oyun kurulduğunu savunarak, sürece destek veren siyasi aktörlerin Türk milletinin vicdanında hesap verecek.

“GAZİ MECLİS’TE TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPILAMAZ”

Şehitlerin, gazilerin, askerlerin ve polislerin kanında sorumluluğu bulunan kişilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında pazarlık yapılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını “Ben bir siyasi partinin il başkanıyım ancak her şeyden önce Türk milliyetçisi bir vatan evladıyım. Şehitlerimizin, gazilerimizin ve güvenlik güçlerimizin kanında sorumluluğu bulunanlarla Gazi Meclis’te pazarlık yapılmasını kabul etmiyoruz”

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’NE VE TÜRK MİLLETİNE HİÇBİR GÜCÜN DİZ ÇÖKTÜREMEYECEK

Terörle mücadele süreci kapsamında Meclis’e getirileceği iddia edilen “çerçeve yasa” hakkında milletvekillerinin yeterli bilgiye sahip değil.

“İYİ PARTİ OLARAK ASLA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Meclis tatile girmeden önce bazı yasal düzenlemelerin çıkarılmak istendiğini İYİ Parti’nin söz konusu düzenlemelere karşı duracak. Mevcut iktidarın değişmemesi hâlinde demokratik düzenin zarar görebileceğini Ak parti Afyonkarahisar millet vekillerine soruyorum “AK Parti ve MHP Milletvekillerine soruyorum Size bir şey soracağım teröristler sizin çocuğunuzu öldürmüş olsalardı affeder miydiniz? Dünyanın hangi ülkesinde ülkesinin birliğine ve askerinin polisinin canına kast eden bir örgüt için özel yasa çıkartılmıştır.

Böyle bir şey olamaz olmaz devlet teröriste statü vermez umut hakkı vermez bunu talep dahi edemez." dedi.