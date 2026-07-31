Kaynak: Haber Merkezi

HÜSEYİN DEMİR / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, düzenlediği basın toplantısında terörle mücadele sürecinden ekonomiye, esnaf ve çiftçinin sorunlarından eğitim sistemine, uyuşturucuyla mücadeleden üniversite öğrencilerinin şehir memnuniyetine kadar pek çok kritik konuda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının önemli bir bölümünü kamuoyunda önce “Terörsüz Türkiye”, ardından “Barış ve Kardeşlik Süreci” olarak adlandırılan tartışmalara ayıran Mısırlıoğlu; yürütülen sürece en başından itibaren karşı çıktıklarını belirterek iktidara, muhalefete ve bölge milletvekillerine sert eleştiriler yöneltti.

"O ÇAĞRININ ÜZERİNDEN YAKLAŞIK İKİ YIL GEÇTİ"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 25 Ekim 2024 tarihindeki açıklamalarını hatırlatan Mısırlıoğlu, aradan yaklaşık iki yıl geçtiğini vurguladı.

Bahçeli’nin TBMM grup kürsüsünden yaptığı konuşmanın Türkiye gündemine adeta bomba gibi düştüğünü ifade eden Mısırlıoğlu; terör örgütü elebaşının Meclis’e gelip konuşması yönündeki çağrıyla başlayan sürecin, başlangıçta “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütüldüğünü, daha sonra ise “Barış ve Kardeşlik Süreci” olarak tanımlandığını dile getirdi.

"EN BÜYÜK HAKSIZLIĞA İYİ PARTİ UĞRADI"

Yapılan kamuoyu araştırmalarının toplumun büyük bir kesiminin bu sürece karşı olduğunu gösterdiğini belirten Mısırlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti, Meclis’te bu sürece karşı duran tek siyasi partidir. Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu, grup başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız ve teşkilatlarımızla 81 ilde Türk milletinin gür sesi olduk. Bu sürecin milletimizin gözünün içine baka baka yürütülemeyeceğini her platformda dile getirdik.

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde İYİ Parti’ye yönelik ağır suçlamalarda bulunuldu. Millet İttifakı içerisinde yer alan partimiz terör örgütleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldı. Seçim süreci boyunca yöneticilerimiz, milletvekili adaylarımız ve teşkilat mensuplarımız hakkında asılsız iddialar ortaya atıldı ve bu iftiralar partimize büyük zarar verdi."

Afyonkarahisar’da da benzer bir seçim kampanyası yürütüldüğünü ifade eden Mısırlıoğlu; iktidar milletvekillerinin ve Cumhur İttifakı adaylarının vatandaşlara gerçek dışı ifadeler kullandığını söyledi. Sahada projelerini ve iktidar hedeflerini anlatmak yerine kendilerine atılan iftiralara cevap vermek zorunda kaldıklarını vurgulayan İl Başkanı, yaratılan bilgi kirliliğinin seçmenin kafasını karıştırdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçilmesinde bu propagandanın etkili olduğunu savundu.

İYİ Parti’nin vatan, millet, devlet ve bayrak hassasiyetiyle kurulduğunu hatırlatan Mısırlıoğlu, 2023 seçimlerinde Afyonkarahisar’dan 1, Türkiye genelinde ise 43 milletvekili çıkardıklarını; ancak sonradan yaşanan istifalar ve parti değişiklikleriyle bu sayının 29’a düştüğünü belirterek, Türkiye üzerinde büyük bir siyasi oyun oynandığını iddia etti.

"GAZİ MECLİS’TE TERÖR ÖRGÜTÜYLE PAZARLIK YAPILAMAZ"

Şehitlerin, gazilerin ve güvenlik güçlerinin kanında sorumluluğu bulunan kişilerle Meclis çatısı altında pazarlık yapılmasını asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Mısırlıoğlu, tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Ben bir siyasi partinin il başkanıyım ama her şeyden önce Türk milliyetçisi bir vatan evladıyım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasına saygısızlık edilmesine izin vermeyiz. Terörle mücadele süreci kapsamında Meclis’e getirileceği iddia edilen 'çerçeve yasa' hakkında milletvekillerinin bile yeterli bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. İYİ Parti olarak bu düzenlemelere asla geçit vermeyeceğiz."

AK PARTİ VE MHP MİLLETVEKİLLERİNE DOĞRUDAN ÇAĞRI

Sözlerinin sonunda AK Parti ve MHP Afyonkarahisar milletvekillerine doğrudan seslenen Muhammet Mısırlıoğlu, şu soruyu yöneltti:

"Size soruyorum: Teröristler sizin evladınızı katletmiş olsaydı onları affeder miydiniz? Dünyanın hangi ülkesinde, kendi devletinin birliğine ve askerinin, polisinin canına kasteden bir terör örgütü için özel yasa çıkarılmıştır? Böyle bir şey olamaz! Devlet teröriste statü vermez, umut hakkı tanımaz ve bunu talep dahi edemez."