Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Uşak / Hüseyin Demir - Murat Sarıgöz / Yeniçağ

Hocalar ilçesine bağlı Davılga köyü Kesikler rampasında, Çönürlü köyü yol ayrımında bulunan köprü üzerinde meydana gelen trafik kazasında, taksi ile yurt dışı plakalı bir araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, takside bulunan Veysel Küçükoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi, gelini ve iki torunu ise kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere sevk etti.

Edinilen bilgilere göre, yaralılardan gelininin ve torunlarından birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. İki yaralının yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.