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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Kadir Polat’ın, hastane yerleşkesinde yaşanan tartışmanın ardından iki kişi tarafından darp edildiği iddiası kent gündemine oturdu.

Edinilen ancak henüz resmi makamlarca doğrulanmayan bilgilere göre olay, hastanenin acil servis bölümünün dışında bulunan sigara içme alanında meydana geldi.

İddiaya göre Dr. Kadir Polat ile bölgede bulunan bir kişi arasında, ayağın çekilmesi konusunda başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. “Ayağını çeker misin, çekmez misin?” şeklinde başladığı öne sürülen tartışmanın ardından olayın fiziki saldırıya dönüştüğü ileri sürüldü.

“BİRİ TUTTU, DİĞERİ YUMRUKLADI” İDDİASI

Olayla ilgili en çarpıcı iddia ise saldırıya karıştığı öne sürülen iki kişinin kardeş olduğu yönünde.

İddialara göre kardeşlerden biri Dr. Kadir Polat’ı tutarken, diğer kişi doktora yumruklarla saldırdı. Sağlık çalışanına yönelik şiddetin hastane yerleşkesinde yaşandığı iddiası kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Doktoru darp ettiği öne sürülen kişinin milli düzeyde boks yaptığı ve aynı zamanda askeri personel olduğu da ileri sürüldü. Bu iddia resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.

BOYNUNDA ZEDELENME OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ

Saldırının ardından Dr. Kadir Polat’ın sağlık kontrolünden geçirildiği, boyun bölgesinde zedelenme meydana geldiği ve darp raporu düzenlendiği öne sürüldü.

Doktorun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak yaşanan saldırının ardından tedavi ve kontrollerinin sürdüğü iddia edildi.

SALDIRGANIN EŞİ DE AYNI HASTANEDE DOKTOR MU?

Olayla ilgili dikkat çeken bir başka iddia ise saldırıya karıştığı ileri sürülen kişinin eşinin de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptığı yönünde.

Bu bilginin de resmi makamlar tarafından henüz teyit edilmediği öğrenildi.

GÖZLER VALİLİK, EMNİYET VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDE

Kamuoyu şimdi şu soruların yanıtını bekliyor:

Saldırıya karıştığı iddia edilen kişiler hakkında adli işlem yapıldı mı? Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı mı? Tarafların ifadeleri alındı mı? Hastane yönetimi ve İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili nasıl bir işlem başlattı?

Afyonkarahisar Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, hastane yönetimi ve emniyet birimlerinden yapılacak resmi açıklamalarla olayın tüm ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Hastane yerleşkesinde bir hekimin darp edildiği iddiası, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti bir kez daha Türkiye’nin gündemine taşıdı.