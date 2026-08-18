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Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’a bağlı Bolvadin ilçesi ile Hamidiye köyü arasındaki güzergahta bulunan ve uzun süredir atıl halde kalan eski kum ocağı, kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çöp sahasına çevrildi.

Bölgede yürütülen incelemelerde; tonlarca evsel atık ve plastiğin yanı sıra ciddi miktarda tavuk bacağı ve sakatattan oluşan hayvansal atıkların kontrolsüz şekilde alana bırakıldığı belirlendi.

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle hızla çürüyen hayvansal atıklar, rüzgarın da yaymasıyla güzergah boyunca dayanılmaz bir koku oluşturdu. Bölgeye yakın noktalarda yaşayan vatandaşlar ve yoldan geçen araç sürücüleri oluşan ağır kokudan olumsuz etkileniyor.

Çevre sağlığını ve kamu düzenini riske atan kontrolsüz depolamaya tepki gösteren bölge halkı, yetkili kurumların alanda derhal temizlik yapmasını bekliyor. Vatandaşlar ayrıca kaçak atık dökerek kirliliğe yol açan kişilerin tespit edilip cezalandırılmasını talep ediyor.