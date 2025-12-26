Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısı, hem gündeme dair sert mesajları hem de kapanıştaki dikkat çekici davetiyle öne çıktı. Toplantının en çok konuşulan başlıklarından biri ise spor tribünlerinden yükselen tepkiler oldu.

Basın toplantısında konuşan Muhammet Mısırlıoğlu, Bursaspor tribünlerinde dile getirilen protestoların sıradan bir spor refleksi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu seslerin toplumun derin hassasiyetlerini yansıttığını ifade etti.

“TRİBÜNLER, MİLLETİN VİCDANINI HAYKIRDI”

Mısırlıoğlu, tribünlerden yükselen tepkilerin “milletin kırmızı çizgilerinin açık bir ifadesi” olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün tribünler sadece tezahürat yapmamıştır. Tribünler, milletin vicdanını haykırmıştır. O sesler, bu ülkenin görmezden gelinmemesi gereken hassasiyetlerinin dışa vurumudur.”

“Spor siyasete karışmasın” söylemiyle bu çıkışların geçiştirilemeyeceğini savunan İl Başkanı, zaman zaman tribünlerin, siyaset kurumlarından çok daha net ve doğrudan mesaj verdiğini dile getirdi.

“Bazen tribünler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden daha net konuşur. Çünkü orada süzgeçten geçirilmemiş, filtresiz bir halk sesi vardır.”

“BU TEPKİLERİ YOK SAYMAK, TOPLUMU YANLIŞ OKUMAKTIR”

Mısırlıoğlu, tribünlerdeki protestoların kriminalize edilmesine de karşı çıkarak, bu tepkilerin toplumda biriken rahatsızlıkların doğal bir sonucu olduğunu söyledi. Bu sesleri yok saymanın, halkın nabzını tutamamak anlamına geleceğini ifade etti.

TOPLANTININ SONU: ULUDAĞ GAZOZU DAVETİ

Sert gündem başlıklarının ardından basın toplantısının kapanışı ise alışılmışın dışında bir davetle yapıldı. Mısırlıoğlu, basın mensuplarına ve partililere hitaben şu sözlerle toplantıyı sonlandırdı:

“Bir de davetimiz var… Bu net duruşun ardından, basın mensuplarımızı ve yol arkadaşlarımızı lafı uzatmadan birer Uludağ gazozu içmeye davet ediyoruz. Gazoz bizden, muhabbet sizden, vicdan zaten milletindir.”

Bu sözler salonda tebessümle karşılanırken, toplantı hem siyasi mesajları hem de sembolik kapanışıyla dikkat çekti.