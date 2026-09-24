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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Emrah Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından yaşanan olay pes dedirtti. Bir kamyonun sıkıştırması sonucu refüje ve çınar ağacına çarparak duran araçta bulunan anne ile 3,5 aylık bebeği ölümden dönerken, kazanın ardından yardıma gelen kalabalığın içerisinden bir kişi araçta bulunan ve yaklaşık 340 gram altın bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

KAMYON SIKIŞTIRDI, ARAÇ REFÜJE VE AĞACA ÇARPTI

Olay, yaklaşık bir hafta önce Dinar ilçesindeki Karakuyu Kavşağı’nda meydana geldi. Ümmü Sönmez’in kullandığı otomobil, seyir halindeyken bir kamyonun sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı.

Refüje çarpan araç, ardından ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Ümmü Sönmez yaralanırken, araçta bulunan 3,5 aylık bebeğiyle birlikte ölümden döndü.

Kazaya neden olan kamyonun ise olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

YARDIMA GELENLERDEN BİRİ ALTIN DOLU ÇANTAYI ALDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. Ancak yaşanan kazanın ardından aile bir başka şokla karşılaştı.

Yardıma gelen kalabalığın içerisindeki bir kişi, araçta bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Çantanın içerisinde yaklaşık 340 gram altın bulunduğu öğrenildi.

AİLE HEM KAMYON SÜRÜCÜSÜNÜN HEM ÇANTAYI ALAN KİŞİNİN BULUNMASINI İSTİYOR

Kazanın ardından büyük mağduriyet yaşayan aile, hem kazaya neden olan kamyonun hem de altınların bulunduğu çantayı alan kişinin bulunmasını istiyor.

Anne ile 3,5 aylık bebeğin ölümden döndüğü kazanın ardından yaşanan hırsızlık olayı, ailenin mağduriyetini daha da artırdı.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.