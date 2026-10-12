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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Emrah Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesine bağlı Döğer kasabasında bir evin çatı katında elektrik tamiratı yaptığı esnada akıma kapılan Mehmet Sine (35), hayatını kaybederken, M.K. ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde meydana geldi. Mehmet Sine ile M.K., bir evin çatısında çalışma yaptığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K.’nin tedavisi sürerken, Mehmet Sine doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Mehmet Sine'nin cenazesi, Döğer beldesinde kılınan namazının ardından toprağa verildi.