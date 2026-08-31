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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın tescilli yöresel ürünleri sucuk ve lokumu uygunsuz görüntülerle ilişkilendiren ve sosyal medyada yayılan video ve görüntüler kentte tepkiye neden oldu. Sektör temsilcileri, yapay zekâ ile hazırlandığı belirtilen görüntülerin kentin gastronomi değerlerine ve üreticilerin emeğine zarar verdiğini belirterek sosyal medya kullanıcılarını daha duyarlı olmaya çağırdı.

Afyonkarahisar’ın Türkiye çapında tanınan yöresel ürünleri Afyon sucuğu ve Afyon lokumunun konu edildiği bir sosyal medya videosu tartışma yarattı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntülerde kentin simge ürünlerinin uygunsuz bir mizah anlayışı içerisinde kullanılması, üreticiler ve meslek kuruluşlarının tepkisini çekti.

Kentteki sektör temsilcileri, söz konusu paylaşımın yalnızca bir mizah içeriği olarak değerlendirilemeyeceğini, yıllardır oluşturulan marka değerinin ve üretici emeğinin korunması gerektiğini vurguladı.

“AFYONKARAHİSAR’IN MARKA DEĞERİNE ZARAR VERİYOR”

Afyonkarahisar sucuk ve lokum sektörünün temsilcileri, sosyal medyada yayılan görüntülerin kentin gastronomi kimliğine zarar verebileceğine dikkat çekti.

Afyon sucuğu ve lokumunun yalnızca birer gıda ürünü olmadığına işaret eden sektör temsilcileri, bu ürünlerin kentin kültürünü, tarihini ve üretim geleneğini temsil ettiğini kaydetti.

Paylaşımlarda mizah yapılırken yöresel ve tescilli ürünlerin itibarının gözetilmesi gerektiği belirtilerek, “Afyonkarahisar’ın değerlerini taşıyan ürünler hakkında içerik oluşturulurken daha hassas ve sorumlu davranılmalı” mesajı verildi.

“VİDEO YAPAY ZEKÂ İLE HAZIRLANDI”

Tartışmalara konu olan görüntülere ilişkin yapılan değerlendirmelerde, videonun yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlandığı ifade edildi.

Ancak görüntülerin kurgu ya da yapay zekâ ürünü olmasının ortaya çıkardığı etkinin önüne geçmediği belirtilerek, sosyal medyada hızla yayılan bu tür içeriklerin yöresel markalar hakkında yanlış algı oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Sektör temsilcileri, videonun Afyonkarahisar’ın sucuk ve lokum alanındaki üretim kalitesini yansıtmadığını özellikle vurguladı.

“MİZAHIN DA BİR SINIRI OLMALI”

Açıklamalarda, sosyal medyada mizah yapılmasına karşı olunmadığı ancak toplumun ortak değerleri ve şehirlerin marka ürünleri söz konusu olduğunda belirli hassasiyetlerin gözetilmesi gerektiği ifade edildi.

Afyonkarahisar’ın sucuk ve lokum sektöründe Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğu hatırlatılırken, binlerce kişinin geçimini sağladığı sektörlerin itibarını zedeleyebilecek içeriklerin daha dikkatli hazırlanması gerektiği kaydedildi.

ATSO VE ATB’DEN ORTAK MESAJ: “İTİBARI KORUMAK KURUMSAL SORUMLULUĞUMUZ”

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Afyonkarahisar Ticaret Borsası (ATB) tarafından yapılan değerlendirmelerde de kentin yöresel ürünlerinin korunmasının önemine dikkat çekildi.

Afyonkarahisar’ın sucuk, lokum ve diğer gastronomi ürünlerinin şehrin ekonomik ve kültürel değerleri arasında bulunduğu belirtilerek, bu ürünlerin itibarının korunmasının yalnızca üreticilerin değil, kurumların ve toplumun ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Kentteki sektör temsilcileri, sosyal medya kullanıcılarına da çağrıda bulunarak, “Mizah yapılabilir ancak emeğe, üretime ve şehirlerin ortak değerlerine zarar verilmemeli” mesajını verdi.

AFYONKARAHİSAR’IN GASTRONOMİ DEĞERLERİ GÜNDEMDE

Yaşanan tartışma, sosyal medyada yapay zekâ ile hazırlanan içeriklerin gerçek kişi, kurum ve markalar üzerindeki etkisini de yeniden gündeme taşıdı. Afyonkarahisar’daki üretici ve meslek kuruluşları ise kentin köklü gastronomi ürünlerinin marka değerini korumak için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.