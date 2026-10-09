Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın köklü eğitim kurumlarından Afyon Lisesi’nin 1980 yılı mezunları, yıllara meydan okuyan dostluklarını Marmaris’te düzenlenen geleneksel buluşmayla bir kez daha pekiştirdi.

Yaklaşık 46 yıl önce aynı sıraları paylaşan mezunlar, yıllar sonra Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelerek Marmaris’te bir araya geldi. Beş yıldır sürdürülen geleneksel buluşmada eski okul günleri yeniden hatırlandı; öğretmenler ve aralarından ayrılan arkadaşlar anıldı, yılların eskitemediği dostluklar tazelendi.

Dört gün süren program boyunca Afyon Lisesi anıları, sohbetler ve kahkahalar eksik olmadı.

2021’DE BAŞLAYAN BULUŞMA GELENEĞİ SÜRÜYOR

Afyon Lisesi 1980 mezunlarının oluşturduğu buluşma komitesinin başkanlığını Emekli Albay Selami Tütüncüoğlu yürütüyor.

Marmaris’te arkadaşlarına hitap eden Tütüncüoğlu, mezunlar arasındaki yeniden buluşma sürecinin 2021 yılında, pandemi döneminde başladığını anlattı.

Yaklaşık 200 mezuna sosyal medya aracılığıyla ulaştıklarını belirten Tütüncüoğlu, ilk geniş kapsamlı buluşmanın 2021 yılının Ekim ayında Afyonkarahisar’da gerçekleştirildiğini söyledi.

Tütüncüoğlu, o günleri şu sözlerle anlattı:

“2021 yılında, pandemi döneminde hep beraber böyle bir grup oluşturmak için çaba içerisine girdik. Sağ olsun hepiniz destek verdiniz. 200’e yakın dost ve arkadaşımızla, sosyal medyadan elde ettiğimiz verilerle bu grubu oluşturduk.”

40 YIL SONRA AYNI SIRALARIN DOSTLARI BULUŞTU

İlk organizasyonda mezunların yıllar sonra yeniden Afyon Lisesi’nde bir araya geldiğini hatırlatan Tütüncüoğlu, ardından düzenlenen gala yemeğinde eski öğretmenlerle de buluşma fırsatı yakaladıklarını ifade etti.

“40 sene sonra bir araya geldik, nostalji yaşadık. Aynı zamanda hayatta olan bazı öğretmenlerimizle de buluştuk.”

Bu buluşmanın ardından önemli bir karar aldıklarını söyleyen Tütüncüoğlu, mezunların her yıl farklı bir yerde, beş yılda bir ise Afyonkarahisar’da buluşma kararı aldığını belirtti.

“İNŞALLAH ÖLENE KADAR BU ETKİNLİĞİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Geleneksel buluşmaların yıllar içerisinde Side, Kemer, Belek ve son olarak Marmaris’te devam ettiğini anlatan Tütüncüoğlu, dostluk buluşmalarının gelecekte de sürmesini istediklerini vurguladı.

Tütüncüoğlu’nun, “İnşallah ölene kadar da bu aktivitemizi, bu etkinliğimizi sürdüreceğiz” sözleri arkadaşlarından büyük alkış aldı.

Buluşmaların arkasındaki temel düşüncenin hiçbir karşılık beklemeden bir araya gelmek olduğunu vurgulayan Tütüncüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bunun tek maksadı ve motivasyonu var; sizlersiniz. Temiz bir bakış açısı, insani bir düşünce ve insanların çıkar gözetmeksizin bir arada bulunma arzularından kaynaklanıyor bu.”

ORGANİZASYONDA MEHMET ADAR İMZASI

Afyon Lisesi 1980 mezunlarının geleneksel buluşmalarının organizasyonunda turizmci Mehmet Adar da önemli görev üstlendi.

Marmaris programının hazırlanması ve mezunların bir araya getirilmesinde emeği bulunan Adar ve eşi Emine Adar’a teşekkür eden Tütüncüoğlu, bu yılki etkinliğe katkı sağlayan Meltem Hanım ve eşine de teşekkürlerini iletti.

Tütüncüoğlu, “Seneye inşallah hep beraber buluşur, kaldığımız yerden devam ederiz. Çünkü yüzler hep gülüyor. Yeni yeni katılan arkadaşlarımız var, onların da aynı düşüncede olmasını arzu ediyoruz” dedi.

ANILAR FOTOĞRAF VE HABERLERLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Tütüncüoğlu konuşmasının sonunda, buluşmaların medya ve halkla ilişkiler çalışmalarına da ayrıca değindi.

Etkinliklerin fotoğraf ve haber çalışmalarını yürüten Efe Hasan Öğünç’ün katkılarının önemli olduğunu ifade eden Tütüncüoğlu, “Medya ve halkla ilişkiler sorumlumuz Efe kardeşimizin de bu etkinliklerdeki katkısı büyük. Fotoğraflarımızı çekiyor, haberlerimizi yapıyor. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DİPLOMALAR ESKİDİ, DOSTLUKLAR ESKİMEDİ

Marmaris buluşması, Afyon Lisesi 1980 mezunları açısından yalnızca geleneksel bir mezunlar toplantısı değil, yaklaşık yarım asırlık arkadaşlığın hâlâ ilk günkü sıcaklığıyla devam ettiğinin de göstergesi oldu.

Yıllar içerisinde farklı mesleklere, farklı şehirlere ve farklı hayatlara dağılan mezunlar; Afyon Lisesi çatısı altında başlayan arkadaşlıklarını korumayı başardı.

Kimi zaman eski okul günlerinin anlatıldığı, kimi zaman öğretmenlerin ve arkadaşların yad edildiği buluşmada kahkahalar ve duygusal anlar iç içe yaşandı.

46 yıl önce Afyon Lisesi sıralarında başlayan yol arkadaşlığı, Marmaris’te bir kez daha aynı sofranın etrafında birleşti.

Yıllar geçti, şehirler değişti, hayatlar farklılaştı; ancak Afyon Lisesi’nde kurulan dostluklar eskimedi.

1980 mezunlarının Marmaris’ten verdiği mesaj ise dostluklarının özeti gibiydi:

“Yıllar geçer, gerçek dostluklar kalır.”