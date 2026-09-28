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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Emrah Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki Karahisar Köprülü Kavşağı’nda tuğla yüklü TIR ile 3 otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kazada devrilen TIR’ın sürücüsü A.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle köprü yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu üzerinde bulunan Karahisar Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, P.E. (18) yönetimindeki 32 PE *** plakalı otomobil, üst geçit üzerinde A.Ç. (41) idaresindeki 03 RB *** plakalı tuğla yüklü TIR’a çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bariyerlerin üzerinde asılı kaldı.

DEVRİLEN TIR KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

İlk çarpışmanın ardından devrilen TIR’ın kopan kupa bölümü demir bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan kupa bölümü karşı yöne geçerek M.V. yönetimindeki 03 AEZ *** plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 03 ACH *** plakalı otomobile çarptı. Kazada ortalık adeta savaş alanına dönerken, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralananlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar arasında bulunan TIR sürücüsü A.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan A.Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUĞLALAR YOLA SAÇILDI, ULAŞIM 3 SAAT AKSADI

Kazanın ardından devrilen TIR’ın dorsesinde bulunan tuğlalar yola dağıldı.

Köprü, kazanın meydana gelmesi ve yolda oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Karayolundaki trafik akışı bu süre içerisinde alternatif güzergâhlardan sağlandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler olay yerinde çalışma yaptı. Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.