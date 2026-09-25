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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Emre Taytak / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 13 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi E.S., polis ekiplerinin çalışması sonucu ilçedeki bir kuaförde yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Afyonkarahisar’ın Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Konya İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından TCK 188 kapsamında hakkında kesinleşmiş 20 yıl 13 gün hapis cezası bulunan E.S. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

KUAFÖRDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Cezaevi firarisi olduğu belirtilen E.S.’nin Yeşilyurt Köyü’nde saklandığı, zaman zaman ilçe merkezine gelip gittiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda E.S.’nin 22 Eylül 2026 günü saat 15.00 sıralarında ilçedeki bir kuaförde bulunduğu belirlendi.

Ekipler tarafından iş yerine düzenlenen operasyonla E.S. yakalandı.

BOLVADİN CEZAEVİ’NE GÖNDERİLDİ

Yakalanan E.S., gerekli işlemlerinin ardından Çay Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahsın Bolvadin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği bildirildi.