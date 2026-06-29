Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Kahramanmaraş İline bağlı Afşin İlçesinde 1982 doğumlu TRT Muhabiri olarak da çalışan aynı zamanda 44 yaşındaki medya mensubu ve ‘’Afşin Haber Ajansı’’ sahibi Şalpazarı sevdalısı Halil Demir tarafından İstanbul Saltanatına son veren tek Anadolu takımı Trabzonspor’un renkleriyle evini boyayan fanatik biz öyle böyle değil takımı biz tuttuk mu ölümüne kadar severiz dedi. Afşinli taraftar evini tuttuğu takımın renkleriyle boyamasını habere taşıyarak Barış ve Kardeşlik Gezisi kapsamında Afşin ziyaretimizde tanıştığımız Afşinli kardeşimiz habere taşıyarak bu haberi kendi sayfasında paylaşmasın ardından bizlere servis etti.

Kahramanmaraş Trabzon ile kardeş şehir olduğundan daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi Trabzon şehrinde Kahramanmaraş caddesi bulunurken, Kahramanmaraş şehrinde de Trabzonspor caddesi bulunmasından olsa gerek Afşin’de Trabzonspor taraftarı Mehmet Gedik evini Bordo-Mavi renklerine boyadı.

1982 yılından bu yana Trabzonspor’u tutuyorum diyen Mehmet Gedik, Aslında herkes İstanbul takımlarını tutuyor. Anadolu’da yaşayanlar da İstanbul Takımlarını destekliyorlar. İstanbul Takımlarıyla bir Anadolu Takımı olarak Trabzonspor, İstanbul takımlarının Egosunu yıkan Trabzonspor oldu. Bende Trabzonspor’u tutmaya başladım dedi.

Daha önce de evimin rengi Bordo-Mavi idi şimdi yeniledim daha canlı olarak Bordo-Mavi renkleri görmek mümkün diyen Mehmet Gedik, Bende ki Trabzonspor sevdası bir başka. Trabzonspor ister Şampiyon olsun ister olmasın ben seviyorum bu takımı dedi.

Afşin’de Trabzonspor deyince akla Mehmet Gedik geliyor.