Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat

Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat

Mali Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele kapasitesini ve operasyonel gücünü artırmak amacıyla envanterine yeni Bayraktar AKINCI TİHA’lar dahil etti. Sévaré'deki törenle teslim alınan hava araçlarının sayısı belirtilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 1

Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa), terörle mücadele yetkinliğini güçlendirmek amacıyla sipariş ettiği yeni Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Araçlarını (TİHA) envanterine dahil etti.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 2

Sévaré şehrinde organize edilen resmi törenle teslim alınan Bayraktar AKINCI TİHA'ların adedi konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 3

Askeri tören; Savunma ve Gaziler Bakanı Nezdinde Bakan Delegesi Tümgeneral Oumar Diarra ve beraberindeki heyetin katılımıyla düzenlendi. Etkinlik kapsamında Tümgeneral Diarra, teslim alınan AKINCI platformlarını Mali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Elise Jean Dao’ya sundu.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 4

Genelkurmay Başkanı Dao ise teçhizatları Mali Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Alou Boï Diarra’ya devretti. Mali yönetimi, söz konusu tedarikin ordunun teçhizat altyapısını modernize etme ve ülkedeki terör odaklarına karşı operasyonel etkinliği artırma stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 5

Envantere giren yeni sistemlerin, sahadaki askeri operasyonlara güç katması ve ülkenin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesinde kritik rol oynaması öngörülüyor. Mali'ye bir önceki Bayraktar AKINCI sevkiyatı 30 Ocak 2026 tarihinde yapılmıştı.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 6

Türk savunma sanayii firması BAYKAR imzası taşıyan Bayraktar AKINCI, çift motorlu yapısıyla ön plana çıkıyor. Platform; istihbarat, keşif, gözetleme ve hedef belirleme faaliyetlerinin yanı sıra hassas vuruş görevlerini icra etmek üzere tasarlandı.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 7

Platformla ilgili teknik bilgiler ise şu şekilde:

Kanat Açıklığı: 20 metre

Azami Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 8

Servis Tavanı: 40.000 feet

Uçuş Süresi ve İrtifası: 30.000 feet operasyonel irtifada 24 saatin üzerinde görev yapabilme

Azami Hız ve Menzil: 240 KTAS azami hız, 6.000 kilometre görev menzili

Motor Seçenekleri: AKINCI-A, AKINCI-B ve AKINCI-C konfigürasyonlarında 2x450, 2x750 ve 2x850 beygir gücünde turboprop motorlar.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 9

Gelişmiş teknik donanıma sahip platform; elektro-optik/kızılötesi görüntüleme, lazer işaretleme, çok modlu AESA radar, elektronik istihbarat ve uydu haberleşme (SATCOM) teknolojilerini bünyesinde barındırıyor.

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Afrika'da güç dengesi değişiyor: Bayraktar AKINCI için yeni teslimat - Resim: 10

Hem görüş hattı sistemleriyle hem de uydu üzerinden sevk ve idare edilebilen AKINCI; lazer güdümlü mühimmatlar, seyir füzeleri ve uzun menzilli hava-yer mühimmatlarını taşıma yeteneğine sahip.

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