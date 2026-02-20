Yeniçağ Gazetesi
TRUMP'TAN İRAN'A 'SINIRLI SALDIRI' SİNYALİ
Afrika zirvede, Türkiye listede: En iyi plajlar belli oldu

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca gezginin yorum ve puanlamalarıyla hazırlanan Tripadvisor’ın “En İyi Plajlar” listesi açıklandı. Büyük ilgi gören sıralamada, Türkiye’nin doğal hazinelerinden biri olan Kelebekler Vadisi (Butterfly Valley) de listede yer aldı.

Farklı kıtalardan benzersiz sahilleri bir araya getiren liste, doğallığını koruyan ve ziyaretçilere farklı deneyimler sunan plajları öne çıkarıyor.

ZİRVEDE PENGUENLERİN SAHİLİ VAR

Listenin ilk sırasında, Güney Afrika’da yer alan Boulders Beach bulunuyor. Nesli tehlike altında olan Afrika penguenlerine ev sahipliği yapan sahil, klasik bir yüzme deneyiminden çok doğa gözlemi sunuyor. Ziyaretçiler plajda güneşlenmek yerine, özel yürüyüş yollarından binlerce pengueni doğal ortamlarında izleme şansı yakalıyor.

AKDENİZ’İN İNCİSİ İKİNCİ SIRADA

İtalya’nın Sicilya Adası’nda yer alan Isola Bella, turkuaz tonlardaki berrak suları ve kartpostallık manzarasıyla listenin ikinci basamağına yerleşti. “İyon Denizi’nin İncisi” olarak anılan bu plaj, romantik atmosferi ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

ÜÇÜNCÜ SIRADA BAMBURGH BEACH YER ALIYOR

İngiltere’nin Northumberland bölgesindeki Bamburgh Beach yer aldı. Geniş kumsalı ve hemen arkasında yükselen Bamburgh Castle ile ziyaretçilerine etkileyici bir manzara sunan sahil, tarihi dokusuyla da öne çıkıyor.

1400 yıllık geçmişe sahip kale; The Last Kingdom ve Indiana Jones and the Dial of Destiny gibi yapımlarla geniş kitleler tarafından tanınıyor.

DOĞAL HARİKALAR LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

ABD’de Michigan eyaletinde bulunan Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, devasa kum tepeleri ve göl manzarasıyla dördüncü sıraya yerleşti.

Onu, Brezilya’daki Lencois Maranhenses National Park takip etti. Beyaz kum tepeleri arasında oluşan turkuaz lagünler, bölgeyi dünyanın en sıra dışı manzaralarından biri haline getiriyor.

Birleşik Krallık’tan listeye giren bir diğer sahil ise Sandown Beach oldu. Uzun sahil şeridi, iskelesi ve fosil avcılığı imkanlarıyla ilk 20’ye girmeyi başardı.

EGZOTİK VE SIRA DIŞI ROTALAR

Şili’deki Anakena Beach, palmiye ağaçları ve tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor.

Hawaii’deki Waiʻanapanapa State Park siyah kumlu plajıyla farklı bir deneyim sunarken; Kanada’daki Hopewell Rocks dünyanın en yüksek gelgitlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor.

İşte Tripadvisor tarafından belirlenen “Eşsiz Plajlar” listesi: Boulders Plajı – Simon's Town, Güney Afrika Isola Bella – Taomina, İtalya Bamburgh Plajı – Bamburgh, Birleşik Krallık Sleeping Bear Dunes Ulusal Göl Kıyısı – Empire, ABD Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – Barreirinhas, Brezilya Anakena Plajı – Paskalya Adası, Şili Wai'anapanapa Eyalet Parkı – Hana, ABD Hopewell Kayalıkları – Hopewell Burnu, Kanada Bahía Bioluminiscente – Isla de Vieques, Porto Riko Hot Water Beach – Yeni Zelanda Shell Plajı – Denham, Avustralya Marietas Adaları – Nayarit, Meksika Playa De Valdevaqueros – Tarifa, İspanya Domuz Plajı – Great Exuma, Bahamalar Yaverland Plajı – Sandown, Birleşik Krallık Kelebekler Vadisi – Fethiye, Türkiye Walakiri Plajı – Waingapu, Endonezya Hatenohama – Kumejima-cho, Japonya Kızıl Plaj – Akrotiri, Yunanistan

Kaynak: Haber Merkezi
