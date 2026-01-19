Afrika Uluslar Kupası Finali'nde uzatma dakikalarında Senegal'in sahadan çekilmesiyle maç kısa süreliğine yarıda kaldı.
Uzatmalarda Fas lehine verilen penaltı kararı sonrası ortalık karıştı ve Senegalli futbolcular 0-0'lık eşitlikle giden maçta 90+8'de sahayı terk etti.
Kısa bir süre sonra Senegal'in sahaya dönmesinin ardından Fas Brahim Diaz'ın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maç uzatmalara gitti.
Senegal uzatmalara Galatasaray'ın da transfer gündeminde ismi anılan Pape Gueye'nin 94'te attığı golle 1-0 öne geçerek hızlı başladı.