Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yapılan törenle başladı. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen organizasyon, 18 Ocak 2026'ye kadar sürecek. Karşılaşmalar başkent Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir şehirlerinde oynanacak.

FAS PENALTI KAÇIRMASINA RAĞMEN KAZANDI

Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar, Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fas'ta Fenerbahçe'den Real Betis'e kiralık olarak giden Sofyan Ambarat 90 dakika forma giydi. Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ise yedek kulübesinde kaldı. 11. dakikada ev sahibi penaltı kazandı. Topun başına geçen Süfyan Rahimi'nin vuruşunda Komorlar kalecisi Yannick Pandor topu çıkarmayı başardı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Fas hızlı başladı. 55'te Ambarat'ın pasıyla başlayan atakta Mazroui'nin asistinde Real Madrid'de oyuncusu Brahim Diaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 74'te bir dönem Hatayspor forması giyen Eyüb el-Kabi harika bir rövaşata golüyle Fas'ı 2-0 öne geçirdi. 76'da Fenerbahçe Yousef En-Nesyri, Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

TURNUVANIN FORMATI

Turnuva, takımların dörderli gruplarda mücadele ettiği grup aşamasıyla başlayacak ve bu aşamada gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi dört grup üçüncüsü adını eleme turlarına yazdıracak. Son 16 turuyla start alacak olan eleme heyecanı, çeyrek ve yarı finallerle devam ederek finale kadar uzanacak. Fildişi Sahili'nin son şampiyon ünvanını elinde bulundurduğu Afrika Uluslar Kupası'nda 24 takım boy gösteriyor. Organizasyonda mücadele edecek takımlar şunlar...

A Grubu: Fas, Mali, Zambiya, Komorlar

B Grubu: Mısır, Güney Afrika, Angola, Zimbabve

C Grubu: Nijerya, Tunus, Uganda, Tanzanya

D Grubu: Senegal, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Benin, Botsvana

E Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Ekvator Ginesi, Sudan

F Grubu: Fildişi Sahili, Kamerun, Gabon, Mozambik