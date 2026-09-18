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ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden yer bilimciler, Afrika kıtasındaki tektonik yarılmanın sanılandan çok daha ileri bir aşamaya ulaştığını ve yer kabuğunun kritik bir eşiği aşarak yeni bir okyanus oluşturma sürecine girdiğini tespit etti.

Kenya ve Etiyopya boyunca yüzlerce kilometre uzanan Turkana Yarığı’ndaki sismik verileri inceleyen araştırmacılar, kıta kabuğunun kalınlığını didik didik etti. Normalde fay hatlarının kenarlarında 35 kilometreyi aşan kabuk kalınlığının, çöküntünün merkezinde 13 kilometreye kadar düştüğü ortaya çıktı.

ANA KITA BİRBİRİNDEN AYRILACAK

Evrim Ağacı'nın haberinde yer alan bilgilere göre; jeolojide 15 kilometrenin altına inen kabuk kalınlığının geri dönülemez bir ayrılma evresini işaret ettiğini belirten Columbia Üniversitesi'nden jeobilimci Christian Rowan, kabuk inceldikçe direncin zayıfladığını ve yarılmanın hızlandığının altını çizdi.

Süreç bittiğinde ana kıtayı oluşturan Nubya levhası ile doğu kıyısı ve Madagaskar'ı kapsayan Somali levhasının tamamen birbirinden ayrılacağı ifade edildi. Açılan devasa fay çöküntüsüne magmanın yerleşerek yeni bir deniz tabanı oluşturacağı ve Hint Okyanusu sularının bu yarığa dolmasıyla kıtalar arasında yeni bir okyanusun doğacağı da aktarıldı.

Açılan devasa fay çöküntüsüne magmanın yerleşerek yeni bir deniz tabanı oluşturacağı ve Hint Okyanusu sularının bu yarığa dolmasıyla kıtalar arasında yeni bir okyanusun doğacağı tespit edildi.