Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) ve Uganda’da patlak veren Ebola salgınlarına yönelik ortak hareket edilmesi gerektiğini bildirdi. Yusuf, yaptığı açıklamada, KDC ve Uganda’daki ebola virüsü salgınlarının kıta genelinde bölgesel bir yayılma tehdidi oluşturduğuna işaret etti.

KDC ve Uganda hükümetleri ile ulusal sağlık otoritelerinin ve sahada çalışan sağlık personelinin salgını dizginlemek adına sergilediği hızlı müdahaleyi takdir eden Yusuf, komşu ülkelerin aldığı önlemleri de memnuniyetle karşıladığını aktardı. Yusuf, bu süreçte özellikle Güney Sudan’ın yürüttüğü hazırlık adımlarının kritik önemde olduğunu vurguladı.

Afrika Birliği’nin bu zorlu dönemde KDC ve Uganda halkı ile yönetimlerinin yanında olduğunu belirten Yusuf, Afrika'nın geçmişteki büyük sağlık krizlerini aşmayı başardığını anımsattı. Yusuf; koordinasyon, birlik ve ortak hareket sayesinde bu salgının da üstesinden gelineceğini ifade etti.

Afrika Birliği’nin, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) liderliğinde yürütülen kıtasal eylem planını desteklediğini kaydeden Yusuf, bu çalışmaların üye devletler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insani yardım örgütleri ve bağışçılarla tam bir ortaklık içinde yürütüldüğünü bildirdi. Kıtanın sağlık güvenliğini sağlamanın öncelikleri olduğunu söyleyen Yusuf, tüm ortaklara ve üye ülkelere, risk altındaki bölgelere yönelik gözetim ve hızlı müdahale desteklerini artırma çağrısında bulundu.

Öte yandan Africa CDC, KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde etkili olan Ebola salgınında şu ana kadar 87 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. DSÖ ise KDC ve komşu ülke Uganda'ya yurt dışından gelen bir kişide virüse rastlanmasının ardından, Ebola salgınını "uluslararası halk sağlığı acil durumu" olarak tanımlamıştı.