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Son olarak A.B.İ. dizisinde canlandırdığı "Çağla" karakterine veda eden Saraçoğlu, bu kez ekran performansından çok özel hayatındaki gelişmelerle gündemde yer alıyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda yeni sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile İspanya'nın başkenti Madrid'de bir restoranda görüntülenmiş, ikilinin birlikte objektiflere yansıyan kareleri magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı. Daha sonra çift, Bebek'te otomobillerinde görüntülenerek ilişkilerini bir kez daha gözler önüne sermişti.

Yoğun çalışma temposunun ardından tatil için İtalya'yı tercih eden Saraçoğlu, deniz ve güneşin tadını çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor. Vaktinin büyük bölümünü sahilde geçiren oyuncu, sade tarzı ve doğal görünümüyle takipçilerinden tam not aldı.

Siyah bikinisiyle verdiği pozlarla dikkat çeken 28 yaşındaki oyuncu, fit görünümü ve makyajsız haliyle sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Paylaşımlarının altına takipçileri, "Çok güzelsin", "Su gibi olmuşsun" ve "Doğallığın harika" gibi çok sayıda yorum bıraktı.