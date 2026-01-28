Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun başrollerinde yer aldığı A.B.İ. dizisi, bu kez kamera arkasına dair bir iddiayla gündeme geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sosyal medya paylaşımında Saraçoğlu’nun senaryoda yer alan bir öpüşme sahnesini kabul etmediğini öne sürdü.

Akay paylaşımında, bu durumun geçmişte Türkan Şoray kanunları olarak bilinen sahne sınırlarını hatırlattığını belirterek yeni nesil oyuncuların artık sahne tercihleri konusunda daha net tavır alabildiğini savundu.

Dizi daha önce de başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada tartışmalara konu olmuştu. 28 yaşındaki Afra Saraçoğlu ile 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu arasındaki fark, proje duyurulduğu günden bu yana dikkat çekiyor.

Öte yandan yapım ekibinden veya oyunculardan iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümleri yayınlandıkça kulislerde konuşulan gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.