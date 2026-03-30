Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte A.B.İ dizisinde başrolü paylaşan Saraçoğlu, kariyerindeki yükselişi yeni projeler ve iş birlikleriyle sürdürmeye devam ediyor.

Ekrandaki başarısının yanı sıra yaptığı marka anlaşmalarıyla da sık sık gündeme gelen oyuncu, son olarak reklam yüzü olduğu proje için objektif karşısına geçti.

YENİ TARZI GÖZ KAMAŞTIRDI

Bu iş birliğiyle birlikte Saraçoğlu’nun stilinde belirgin bir değişim gözlendi. Özellikle saç modeli ve giyim tercihleri, yeni imajının en dikkat çeken unsurları arasında yer aldı.

Alışılmış görünümünün dışına çıkan ünlü isim, daha farklı ve iddialı bir tarzla takipçilerinin karşısına çıktı.

Öte yandan dünyaca ünlü bir İtalyan moda markasının özel davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Milano’ya giden Saraçoğlu, markanın Eclettica koleksiyonuna ait “Secret Garden” isimli kolyeyi tercih etti.

Yaklaşık 3.2 milyon euro (164 milyon TL) değerindeki bu göz alıcı kolye, ünlü oyuncunun şıklığını adeta taçlandırdı.