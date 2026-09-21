Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Saraçoğlu, gözaltı işleminin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp Kurumu ve savcılık nezdindeki işlemleri gerçekleştirilen Afra Saraçoğlu, prosedürlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Saraçoğlu'nun bağlı bulunduğu menajerlik şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Afra Saraçoğlu, yurt dışı seyahatini sonlandırarak adli makamlara başvurmasını takiben, adli tıp ve savcılık nezdindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştır.”