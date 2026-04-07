Afganistan’da yayın yapan Tolo News’in haberine göre, Afganistan Ulusal Afet Yönetimi’nden yapılan açıklamada, son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde etkili olan yağışların neden olduğu afetlere ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte afetler nedeniyle ülke genelinde 22 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece, ülkede şiddetli yağışların etkili olmasından bu yana afetlere bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı 132’ye, yaralananların sayısı ise 192’ye çıktı.

Afganistan’da havaların ısınmasıyla karların erimesi, şiddetli yağışlar ve altyapının yetersizliği sonucu meydana gelen seller, can ve mal kayıplarına yol açıyor. Ülkede her yıl yüzlerce kişi bu nedenle hayatını kaybediyor.