Afganistan yönetimi tarafından işsizlik krizini çözmek için kendi vatandaşlarını Türkiye’ye yollamakta bulmuştu. ‘İş gücü sevkiyatı’ ise resmileşti. Erzincan’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayıyla Afganistan’dan asgari ücrete işçi alımı gerçekleştirildi.

TALİBAN İŞSİZLİK ÇÖZÜMÜNÜ TÜRKİYE’DE GÖRMÜŞTÜ

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkedeki devasa işsizlik krizini çözmek için çareyi kendi vatandaşlarını "ihraç etmekte" bulmuştu. Taliban’ın Çalışma Bakanı Abdül Mennan Ömeri’nin yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bir dizi ülkeyle "iş gücü sevkiyatı" için pazarlık masasına oturulduğunu tescillenmişti.

Katar’a gönderilecek 2 bin kişilik kontenjan için kayıtlar başlarken; Türkiye, Rusya ve BAE gibi ülkelerin bu insan trafiğinin bir sonraki durakları olması planlanıyordu.

Kendi halkına refah ve istihdam sağlayamayan bir rejimin, şimdi de "nitelikli iş gücü" adı altında vatandaşlarını modern birer işçi kafilesi olarak pazarlamaya soyunması, tepkilere neden oluyor.

AFGAN ÇOBANLAR ‘ASGARİ ÜCRETLE’ RESMİLEŞTİ

Taliban’ın hamlesinden önce Türkiye’nin içinden gelen haberler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Erzincan’da hayvancılık sektörü, yerli iş gücü bulamadığı gerekçesiyle rotayı Afganistan’dan getirilen çobanlara kırdı. Aylık 70 bin ila 150 bin lira arasında değişen astronomik ücretlere rağmen çoban bulunamaması, sektördeki krizi "asgari ücretli ithal işçi" formülüyle çözmeye itti.

Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın onayıyla Afganistan’dan getirilen işçiler sürülere emanet edilmeye başlandı.

Muhammed Omar isimli Afgan vatandaşının İŞKUR üzerinden sigortalanıp sözleşme imzalamasıyla resmileşen bu süreç, hayvancılık sektörünün geleceğine dair ciddi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Erzincan’da başlayan bu uygulamanın diğer illere yayılması bekleniyor.