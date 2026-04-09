Afganistan’da iki haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 157’ye yükseldiğini açıkladı.

YÜZLERCE YARALI, KAYIPLAR VAR

Afganistan Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, afetlerde yaralananların sayısının 229’a ulaştığı, 9 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının bazı bölgelerde devam ettiği ifade edildi.

BİNLERCE EV VE TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

Sel felaketinin ülke genelinde büyük maddi hasara yol açtığı belirtildi. Açıklamaya göre 1.229 ev tamamen yıkılırken, 6.636 ev ise kısmen hasar gördü. Ayrıca yaklaşık 18 bin 400 dönüm tarım arazisi ile 372 kilometrelik yolun da sular altında kaldığı bildirildi.

METEOROLOJİDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Afganistan Meteoroloji Dairesi, ülkenin 34 vilayetinin 20’den fazlasında şiddetli yağışların devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, özellikle nehir kenarlarında ve sel riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.