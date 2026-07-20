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Kaynak: AA

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi, Nuristan'ın Parun kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani sellerin meydana geldiğini bildirdi. Faciada 20 kişi yaşamını yitirdi, 80'i aşkın kişi yaralandı ve 100'den fazla kişi kayboldu.

Afganistan'ın Nuristan bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve ani seller nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

100'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

Tolo News'ün haberine göre Afganistan Ulusal Afet Yönetimi İdaresi'nden (ANDMA) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Nuristan'ın Parun kentinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ani seller meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, ani sellerde 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80'i aşkın kişinin yaralandığı ve 100'den fazla kişinin kaybolduğu belirtilerek, yetkililerin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.