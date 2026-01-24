Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hamad, ülkede yaşanan aşırı hava koşullarına ilişkin son bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Hamad, şiddetli yağışlar nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin olumsuz etkilendiğini söyledi.

[Fotograf: AFP]

Açıklamaya göre 458 ev tamamen ya da kısmen yıkılırken, çok sayıda hayvan da telef oldu. Kar ve yağmurun özellikle kırsal bölgelerde yaşamı durma noktasına getirdiği bildirildi.

Hamad ayrıca birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını, bölgelere erişim sağlandıkça can ve mal kaybına ilişkin rakamların artabileceğini ifade etti.