Afganistan Dışişleri Bakanlığı, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Ocak 2025'te gözaltına alınan ABD vatandaşı Dennis Coyle'un serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ocak 2025'ten bu yana ülkede tutulan ABD vatandaşı Coyle'un ailesinin yaptığı başvuru ve mahkemenin değerlendirmesinin ardından Coyle'un serbest bırakıldığı belirtildi.

Kararın Ramazan Bayramı vesilesiyle alındığı aktarılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'a sürece katkıları nedeniyle teşekkür edildi.

ABD YÖNETİMİNDEN, "HAKSIZ GÖZALTINA ALMAYI DESTEKLEYEN DEVLET" HAMLESİ

ABD, 10 Mart'ta, Afganistan yönetimini, "fidye için veya politika tavizleri elde etmek amacıyla bireyleri kaçırarak terörist taktikler kullandığı gerekçesiyle "haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio açıklamasında, "Taliban, Dennis Coyle, Mahmoud Habibi ve Afganistan'da haksız yere gözaltına alınan tüm Amerikalıları derhal serbest bırakmalı ve rehine diplomasisi uygulamasını sonsuza dek sona erdirmelidir." ifadesini kullanmıştı.

"Haksız gözaltına almayı destekleyen devlet" kavramı, ABD yönetiminin bazı ülkelerin yabancı vatandaşları siyasi baskı aracı olarak keyfi şekilde tutukladığı veya alıkoyduğu durumları tanımlamak için kullandığı bir sınıflandırma olarak biliniyor.

Bu ifade genellikle, söz konusu ülkelerin bireyleri fidye, siyasi taviz ya da diplomatik pazarlık amacıyla alıkoyduğuna ilişkin değerlendirmeler kapsamında kullanılıyor.

ABD yönetimi, bu tür uygulamaları çoğu zaman "rehine diplomasisi" olarak nitelendiriyor.