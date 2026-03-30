Afganistan’da 27 Mart’tan bu yana etkili olan yoğun yağışlar, özellikle batı ve kuzeybatı bölgelerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Afetler sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 28’e yükseldiği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI HASAR OLUŞTU

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 25 kentte hasar tespit edildiği belirtildi. Sel ve heyelanlar nedeniyle 93 kilometreden fazla kara yolu zarar görürken, 130 ev tamamen yıkıldı, 430’dan fazla ev ise hasar aldı.

Yetkililer, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, bu nedenle can kaybının artabileceğini ifade etti.

Öte yandan, bölgede şiddetli yağışların hafta boyunca devam etmesinin beklendiği, bu durumun yeni riskleri beraberinde getirebileceği uyarısı yapıldı.