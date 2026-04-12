Türk vatandaşı Cansu, Afganistan Kabil’de 1 yıldır alıkonulduğu evde şiddete maruz bırakıldığına dair sosyal medyada bir video paylaştı.

Cansu’nun yaşadıklarını kendi sosyal medya hesabından duyuran Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği yetkilileri Cansu’nun ağabeyi Alican Badur’a ulaşarak süreç ile ilgilendiklerini belirttiler. Henüz herhangi bir kurumdan resmi açıklama yapılmaması nedeniyle ailenin bekleyişi sürüyor

12punto'dan Sinem Nazlı Demir'in haberine göre 31 yaşındaki Türk vatandaşı Cansu Ndori, eski soyadıyla Cansu Badur, Afganistan’da zorla alıkonulduğu ve şiddet gördüğü evden çektiği video ile kamuoyuna seslenerek yardım çağrısında bulundu. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu görüntüler, Cansu’nun içinde bulunduğu durumu görünür kılarken, olay Türkiye’de de geniş yankı uyandırdı. Haberin ardından aileyle kurulan ilk temas sonrasında, Cansu’nun Afganistan’da maruz bırakıldığı şiddete ilişkin detaylar kamuoyuna taşındı.

'TALİBAN, İZİN VERMEDİ'

Cansu’nun ağabeyi Alican Badur ise, kardeşinin Afganistan’a uzanan sürecini ve mevcut hayati riskini şu sözlerle anlattı:

“2022 yılında babam vefat etti ve kardeşime 80.000 TL miras bıraktı. Cansu o dönemde Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde çalışıyordu ve burada Afgan vatandaşı Abdul Varsi Ndori ile tanıştı. Aralarında bir iletişim başladı ve Abdul bu parayı borç aldı ancak geri ödemedi. Daha sonra yaşanan bir tartışma üzerine polis Abdul’un kaçak olduğunu tespit etti ve 2022 yılında Afganistan’a sınır dışı edildi. Abdul, bu kez Cansu’yu Afganistan’a çağırarak parasını vereceğini söyledi. Cansu Kabil’e gitti ancak burada evlilik vaadiyle kandırıldı. Ailesinin baskı ve şiddetiyle zorla evlendirildi. Cansu yaklaşık 1 yıldır Afganistan’da ve geri dönemedi. Yaklaşık 5 hafta önce evden kaçmayı başardı ve yüzü gözü şiş halde Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği’ne sığındı. Yetkililer işlemleri başlattı ve bir otele yerleştirdi. Aile 4 Mart için uçak bileti aldı ancak işlemler tamamlanmadığı için bu uçuşa yetişemedi. Daha sonra 6 Mart için yeni bir bilet alındı. Cansu havalimanına gitti ancak Taliban yetkilileri ‘çıkış yasağınız var, kocanız sizi şikayet etmiş’ diyerek ülke çıkışına izin vermedi ve Cansu’yu Abdul’a teslim etti. Yetkililerden kardeşimin bir an önce Türkiye’ye getirilmesini talep ediyoruz. Kardeşim ruh sağlığı yerinde olmayan birinin yanında ve hayati tehlikesi var.”

HAREKETE GEÇİLDİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Cansu’nun yaşadıklarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tanal ayrıca gerekli temasları kurarak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçti ve yetkililer, süreci takip edeceklerini belirterek bir geri bildirimde bulundular.

Ancak bakanlıktan henüz resmi bir açıklama yapılmaması nedeniyle aile somut bir adımın atılmasını bekliyor.

BÜYÜKELÇİLİK CANSU’NUN AİLESİNE ULAŞTI

Bir süre sonra Türkiye Cumhuriyeti Kabil Büyükelçiliği yetkilileri Cansu’nun ağabeyi Alican Badur’u aradı ve yetkili kurum olarak Cansu için Afganistan İçişleri Bakanlığı ile görüşüldüğünü belirttiler.

Büyükelçilik yetkilileri, süreci takip ettiklerini, ancak her şeye rağmen Cansu’nun Afganistan’dan çıkamama olasılığının olduğunu söylediler.

Aile, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden, konuya dair kamuoyuna bir açıklama yapmalarını ve Cansu’nun Türkiye’ye geri getirilme sürecinin resmi bir şekilde başlatılmasını talep ediyor.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ YASALAR MEŞRULAŞTIRILIYOR

Afganistan’da bu yılın Şubat ayında Taliban tarafından kabul edilen yeni ceza kanunu, özellikle aile içi şiddet konusunda kadınlar aleyhine ciddi sonuçlar doğurabilecek düzenlemeler içeriyor:

- Şiddetin cezasızlaştırılması: Kemik kırılmadıkça veya açık yara oluşmadıkça fiziksel şiddetin suç sayılmaması

- Eğitim yasağı: Kız çocuklarının tüm eğitim kademelerinden dışlanması

- Hareket özgürlüğünün kısıtlanması: Erkek refakatçi olmadan seyahat edememe

- Aile içi kontrolün yasallaşması: Kadınların izinsiz sosyal ilişkiler kurmasının cezalandırılması

- Toplumsal denetimin yaygınlaştırılması: Bireylere “ahlaki” gerekçelerle müdahale ve cezalandırma yetkisi verilmesi

- Fiziksel cezaların sürmesi: Kadınlar dahil olmak üzere kırbaç gibi cezaların uygulanmaya devam etmesi