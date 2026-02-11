YENÇAĞ | FATİH ERBOZ - DETAY HABER

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararlarında, “görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen” ibaresi kullanılarak Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Ali Yerlikaya'dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildiği duyurulmuştu.

İçişleri bakanlığı koltuğunu kaybeden Ali Yerlikaya bugün devir teslim töreninde veda konuşması yaparken “ilk nefes son nefes arasında kaç nefes olduğunu bilmeyiz, buna ömür diyoruz bu ömür sınanmalar ile geçiyor. Bazen makam ile sınanırken teşekkür ediyoruz dendiğinde de bu sınanmalar devam ediyor” dedi.

Ali Yerlikaya, Erdoğan’ı tekzip edercesine “teşekkür ediyoruz dendiğinde” diyerek vurgu yapması ile kendinin görevden affını istemediği tam tersine Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı.