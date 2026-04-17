Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı kapsamında yürütülen “Black Sea Unites Against Natural Disasters (BSUAND)” projesinde Tekirdağ genelinde afet farkındalık eğitimleri tamamlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı liderliğinde yürütülen projede, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın yanı sıra Bulgaristan’dan “Varna Free University Chernorizets Hrabar” ve Yunanistan’dan “Hellenic Rescue Team” ortaklığında hayata geçirildi. Eğitim programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda il genelindeki okullarda eğitim verildi.

30 OKULA AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ

Afetlere dirençli şehir vizyonuyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 30 okulda öğrencilere yönelik eğitimler düzenlenerek afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasına katkı sağlandı.

AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİNİN SONUNCUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı destekli “Black Sea Unites Against Natural Disasters (BSUAND)” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Aka Koleji’nde gerçekleştirildi.

ALANINDA UZMAN İSİMDEN EĞİTİM

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Deprem Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen eğitimler, Türkiye Deprem Vakfı Koordinatörü ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Seyhun Püskülcü tarafından verildi. Eğitimlerde öğrencilere afet bilincini artırmaya yönelik temel bilgiler aktarılırken; deprem anında doğru davranış

şekilleri, afet çantası hazırlama, afet sonrası aile bireyleriyle buluşma noktalarının belirlenmesi ve iletişim planı oluşturulması gibi hayati konular da ele alındı.

ÖĞRENCİLERE TEORİK BİLGİLERİ UYGULAMA İMKÂNI

Eğitimin ardından öğrenciler okul bahçesinde bulunan deprem simülasyon tırı ile teorik bilgilerini uygulama fırsatı buldular. Bu eğitimlerde, “Çök, kapan, tutun” tekniği uygulamalı olarak gerçekleştirildi.