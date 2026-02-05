Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Planlama Ajansı (TEKPA) ev sahipliğinde düzenlenen “Afetlere Dayanıklı Tekirdağ - Deprem Güvenliği ve Toplum Odaklı Çözümler Çalıştayı” başladı. 4-5 Şubat tarihlerini kapsayan ve iki gün sürecek çalıştayın ilk gününde, Tekirdağ’ın zemin yapısı, yapı stoğu, güçlendirme uygulamaları ve afet planlama başlıkları, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla ele alındı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yılmaz İçöz Sahnesi’nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından açılış konuşmalarına geçildi.



Açılış konuşmalarını sırasıyla; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Başkanı Cafer Çetin, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Amaç Bulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ve Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun yaptı. Konuşmalarda, deprem riskine karşı bilimsel yaklaşımın ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.



CANDAN BAŞKAN: “DEPREM BU COĞRAFYANIN GERÇEĞİ”



Çalıştayın açılışında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Tekirdağ’ın deprem gerçeğine karşı bilimin rehberliğinde ve tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.



Candan Başkan, deprem riskinin yalnızca belli dönemlerde gündeme gelen bir konu olarak görülmemesi gerektiğini ifade ederek, “Deprem bu coğrafyanın gerçeği. Asıl mesele, bu gerçeğe ne kadar bilinçli, planlı ve bilimsel hazırlanabildiğimizdir. Afet yönetimi tek seferlik bir hazırlık değil, sürekli gelişen, kendini yenileyen ve her aşaması güncellenen bir süreçtir” dedi.



“RAPORLARIN DEĞERİ, SAHADA KARŞILIK BULDUĞU YERDE BAŞLAR”



Çalıştayın önemine dikkat çeken Başkan Yüceer, yapılan çalışmaların uygulamaya dönüşmesinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Çalıştaylar, planlar ve raporlar çok kıymetlidir ama asıl değer, bunların sahada karşılık bulmasıdır. Bugün burada yapılacak her katkı, ortaya konulacak her bilimsel görüş ve geliştirilecek her öneri, Tekirdağ’ın afetlere karşı daha güçlü bir yapıya kavuşmasına hizmet edecektir” şeklinde konuştu.



“BU MÜCADELE KOLEKTİF BİR SORUMLULUKTUR”



Depremle mücadelenin yalnızca yerel ya da merkezi yönetimlerin sorumluluğu olmadığını belirten Candan Başkan, afetlere dirençli kent hedefinin ortak akıl ve dayanışmayla mümkün olacağını dile getirerek şunları söyledi:

“Bu mesele, bilim insanlarımızın, meslek odalarımızın, bürokratlarımızın ve toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve dayanışma içinde yürütmesi gereken bütünleşik bir çabadır. Afete dirençli kent, yalnızca mühendislikle değil, planlama, finansman, sosyal dayanışma ve doğru iletişimle birlikte kurulur. Bu çalıştayı da bu yüzden ortak aklın zemini olarak görüyoruz.”



“HAZIRLIKLARI ERTELEMEK AĞIR BEDELLER DOĞURUYOR”



Başkan Yüceer, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin önemli dersler içerdiğini belirterek zemin etütleri, yönetmelikler ve denetimin ihmal edilmesinin ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Tekirdağ’ın Kuzey Anadolu Fay zonunun etkisinde bulunduğunu hatırlatan Candan Başkan, Marmara Denizi’nden geçen fay hatlarının da 7 ve üzeri deprem riski oluşturduğunu söyledi.



“TEKİRDAĞ’I DAHA GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ”



Konuşmasının sonunda Candan Başkan, Tekirdağ’ı afete dayanıklı bir kent haline getirme hedefini tüm paydaşların ortak meselesi olarak gördüklerini vurgulayarak çalıştaya katkı sunan tüm bilim insanlarına, meslek odalarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti