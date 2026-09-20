Afetin en ağır bilançosu ve mucizesi: Rize'de aile ölümün kıyısından dönmüş

Kentteki genel durumla ilgili bilgi veren Vali Baydaş, "Benzer sıkıntıları bir daha yaşamamak için altyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Heyelan riski ve hasarlar nedeniyle tedbiren 40 civarında evi tahliye ettik. Vatandaşlarımızın bir kısmı tehlike geçtikten sonra evlerine döndü ancak hasar gören binalarda tahliyeler devam ediyor. Yollar ve istinat duvarlarıyla ilgili sıkıntılarımız var. Heyelandan dolayı kapalı yollarımız bulunuyor ancak alternatif güzergahlar açık olduğu için herhangi bir ulaşım problemi yaşamıyoruz" diye konuştu.