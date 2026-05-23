Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay, bu kez de şiddetli sağanak yağışların getirdiği sel felaketiyle sarsıldı.

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışlar; Antakya, Defne, Samandağ ve Reyhanlı ilçelerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Bölgeden gelen ilk bilgiler, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Asi Nehri Taştı;

Değirmenyolu Sular Altında Kaldı.

Defne ilçesinde metrekareye düşen yoğun yağış nedeniyle Asi Nehri’nin debisi tehlikeli seviyeye ulaşarak taştı. Taşkınla birlikte Defne ilçesine bağlı Değirmenyolu Mahallesi ve çevre köyler tamamen sular altında kaldı.



Mahallede mahsur kalan ve sayılarının 200'e yaklaştığı belirtilen vatandaşlar için adeta bir zamanla yarış başladı. İtfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik botlarının devreye girdiği bölgede, vatandaşların güvenli alanlara tahliyesi için yoğun bir operasyon yürütülüyor. Botlarla evlerinden alınan vatandaşların panik ve çaresizlik anları 6 Şubat,ta yaşanan deprem sabahı ile aynı travma yaşadıklarını gözler önüne seriyordu.

Yollar Çöktü, Acı Haberler Peş Peşe Geldi

Şiddetli yağışlar sadece su baskınlarına değil, altyapı

çökmelerine de neden oldu:

Defne-Samandağ Çevre Yolu: Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda meydana gelen dev çökme sonucu bir otomobil dere yatağına düştü. Araçta sıkışan sürücü Nedim Habeşoğlu hayatını kaybetti.

Karaçay Köprüsü Çöktü:

Antakya-Samandağ çevre yolu üzerinde bulunan Karaçay Köprüsü’nün bir bölümünün çökmesi nedeniyle ulaşım tek şeride düşürüldü.

Ayrıca Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı ve Kavaslı Altgeçidi gibi kritik noktalar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Antakya'da Heyelan ve Ev Çökmesi:

Antakya’nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde yağışın tetiklediği heyelan nedeniyle yamaçtaki müstakil bir ev çöktü.

Enkaz altından 3 vatandaş yaralı kurtarılırken, maalesef 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İstinat Duvarı Devrildi:

Antakya Bağrıyanık Mahallesi'nde çöken istinat duvarı, park halindeki 5 araçta ağır hasara yol açtı.



"DEPREM GÜNLERİNİ HATIRLATTI"



Su altındaki sokaklar, sürüklenen araçlar ve göle dönen caddeler, Hataylı vatandaşlar tarafından "Deprem günlerini yeniden yaşıyoruz" ifadesini dile getirdi.



Bölge halkı,altyapının yetersizliğine ve konteyner kentlerde yaşanan su baskınlarına dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulunuyor.



Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahada tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürürken, meteoroloji yetkilileri yağışların yer yer etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.