Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler, 11 çevre kenti yıkmış, 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmişti. 6 Şubat depremlerinde yaşanan Arama-kurtarma faaliyetlerinde yaşanan zafiyet, ve konut stokunun yetersizliği Alp- Himalaya deprem kuşağında olan Türkiye’nin depreme hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AFAD’ın, 2025 yılının başında yüzde 80 ilerlemeyi düşündüğü, “Afet ve acil durumlara ilişkin veri yönetim sisteminin ve standartlarının oluşturulması” projesi bütçe ve personel yetersizliği sebebiyle tamamlanamadı. Projenin hedefe ulaşamama nedeni, “Veri yönetim sistemine ilişkin bir toplantı gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin literatür taraması yapılmış, bütçe ve personel yetersizliğinden dolayı başlanamamıştır” ifadesiyle açıklandı.

Deprem için 2025 yılının başında üç kente kurulması planlanan ulusal ortak afet telsiz kanalının da hayata geçirilemediği ortaya çıktı.