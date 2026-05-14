Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar özellikle Havza ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde su baskınları yaşandı.

137 İHBAR ALINDI, EKİPLER SAHADA

Sel nedeniyle Havza ilçesinde toplam 137 ihbar alındığı belirtilirken, afetin ardından geniş çaplı müdahale başlatıldı. Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kamu kurumları bölgeye sevk edildi.

Çalışmalara:

1063 personel

85 iş makinesi

41 kamyon/kamyonet

214 araç

90 motopomp

6 bot

14 dalgıç pompa

ile müdahale edildi. Hasar tespit ve temizlik çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

AFAD’DAN 50 MİLYON LİRA DESTEK

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilk etapta 50 milyon lira ödeneğin Samsun Valiliği’ne gönderildiği ifade edildi.

Bu kaynağın, selden etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi için kullanılacağı belirtildi.

Yetkililer, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek çalışmaların koordineli şekilde devam ettiğini vurguladı.