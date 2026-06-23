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Türkiye'nin depremsellik gerçeği ve afet yönetimi vizyonu doğrultusunda, profesyonel ekiplerin yanı sıra gönüllü arama-kurtarma ağlarının da güçlendirilmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ AFAD koordinesinde bir araya gelen uzman eğitmenler, Cemre Vakfı gönüllülerine teorik ve pratik sahayı kapsayan yoğun bir program hazırladı.

İLK GÜN TAMAMEN TEORİĞE AYRILDI: GÜVENLİK VE KOORDİNASYON

Eğitim maratonunun ilk gününde, afet operasyonlarının en kritik aşaması olan enkaz içi stratejiler masaya yatırıldı. Uzmanlar tarafından katılımcılara şu hayati başlıklar aktarıldı:

Enkazda Arama ve Kurtarma: Göçük altında kalan kazazedelere ulaşma yolları ve fiziki arama teknikleri,

Güvenli Çalışma Yöntemleri: İkinci bir çökme riski veya çevre tehlikelerine karşı personelin can güvenliğini koruma prosedürleri,

Ekip Koordinasyonu ve Müdahale: Afet anındaki kriz anlarında kaosun önlenmesi, telsiz disiplini ve kurumsal hiyerarşinin işletilmesi.

SIRADA SAHADA UYGULAMALI EĞİTİM VAR

Teorik sunumların ve temel bilgilendirmelerin tamamlanmasının ardından, eğitimin ilerleyen günlerinde saha uygulamalarına geçilecek. Cemre Vakfı Arama ve Kurtarma Ekibi, yapay enkaz alanlarında lojistik ekipman kullanımı, tahkimat yapma, beton kırma ve yaralı tahliyesi gibi zorlu senaryoları canlı olarak deneyimleyecek.

Elazığ AFAD yetkilileri, 6 günlük sürecin sonunda ekibin bilgi ve operasyonel becerilerinin en üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini, bu tür akredite eğitimlerle Elazığ ve çevre illerdeki refleks gücünü diri tutmayı amaçladıklarını belirtti.