Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 6 Şubat depremlerinin yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün 6 Şubat... 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz.

Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle; Her gün, kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, ülkemizde meydana gelen afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerine, yakınlarına ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz" denildi.