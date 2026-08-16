Kaynak: ANKA

Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Cengiz Topel Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeler, kaldıkları konteynerlerden 15 gün içerisinde çıkmaları istendiğini belirtti. Gidecek başka bir yeri olmadığını söyleyen depremzede yurttaş, tahliye sürecinde kendilerine baskı yapıldığını ve konteynerlerden çıkmamaları halinde polis zoruyla çıkarılacakları yönünde tehdit edildiklerini anlattı.

'AFAD'DAN BİRİLERİ GELDİ, BİZE ÇIKIN DEDİ'

Depremzedelerden biri, konteyner kente gelen görevlilerin kendilerine en geç 15 gün içerisinde çıkmaları gerektiğini söylediğini aktararak, yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkat çekti.

Depremzede yurttaş, "AFAD'dan birileri geldi. Bize dediler ki en geç 15'inde çıkmalısınız. Benim eşim zaten emekli 15 milyar emlakçıya, 15 milyar ev sahibine verdim. Ben ne yiyip ne içeceğim? Çıkmazsanız konteyner ile beraber kaldıracağız. Eşyalarınızı da alamayacaksınız diye bizi tehdit ettiler" dedi.

'EŞYALARINIZI DA ALAMAZSINIZ'

Depremzede yurttaşlar şunları dile getirdi:

"Konteynerinizden eğer çıkmazsanız polis zoruyla, konteynerle beraber kaldıracağız. Eşyalarınızı da alamayacaksınız' diye bizi tehdit ettiler. Öyle çıkardılar bizi. Benim evim yerinde rezerv ev ama daha önce yıkıldığı için evimden bana haber gelmedi, çekilişi bile olmadı. Ben nasıl vereceğim bu kirayı? Nasıl? Eşim zaten rahatsız. Biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz, nasıl edeceğiz? Zor durumdayız."

'SOKAĞA MI ATACAKLAR?'

Tek başına yaşam mücadelesi veren Yaşar Kaplan şunları dile getirdi:

"Yaşım 66. İsmim Yaşar Kaplan. Cengiz Topel geçici konteynerda kalıyorum. Ben engelli bir vatandaşım. Zamanında, 6 Şubat depreminden evvel SSK genel aylığı bağlandı bana. Şu anda gelen zamlara göre 4 bin lira. Bunun haricinde bir gelirim yok. Tutunacak dalım yok, malım yok, mülküm yok. Nereden baksan hemen hemen 1,5-2 milyona yakın ben borç altındayım. Hâlâ beni borçlular sıkıştırıyor. Yok ama ne yapayım.

Zamanında ben çalışıyordum, yok ama. Ben şu anda konteynerdayım, zor durumda kalıyorum. Bana diyorlar 'çık'. Nereye çıkacağım efendim, nereye çıkacağım? Ben bu 4 bin lira parayla nasıl geçineceğim? Yemeğime mi bakayım, üstüme başıma mı alayım? ilaçlarımı bile doğru dürüst devlet karşılamıyor. İlaç içmediğim zaman, iki gün ilacımı içmezsem hafızamı kaybediyorum; nereye gidip nereye geldiğimi bilemiyorum. Ben yaşlı bir insanım. Beni, büyüklerim sokağa mı atacak bu halde? Hiç mi anası, babası yok bunların? Hiç mi vicdan yok millette? Bu nasıl bir adalet, nasıl bir kanun?"