Zonguldak’ta görevli bir AFAD personelinden acı haber geldi. Arama kurtarma görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki M.Ç., yaşamına son verdi.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki çocuk babası M.Ç., tüfekle kendini vurarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde M.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.Ç.’nin cenazesinin yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.