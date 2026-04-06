Siirt’in Eruh ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Zikan Darga için AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Küçük çocuk, ekiplerin yoğun çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Görendoruk köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Saat 10.00 sularında kaybolduğu bildirilen Zikan Darga için saat 13.00’te yapılan ihbarın ardından AFAD ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

AFAD’ın sahada yürüttüğü koordinasyon kapsamında jandarma, UMKE ve arama kurtarma ekipleri operasyona dahil oldu. Yüzü aşkın personelin katıldığı çalışmalarda iz takip köpekleri de kullanıldı. Zorlu arazi şartlarına rağmen arama faaliyetleri planlı şekilde sürdürüldü.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu küçük Zikan, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3,4 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

AFAD ekiplerince güvenli alana alınan çocuk, ilk kontroller için UMKE sağlık personeline teslim edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Zikan’ın ailesine kavuşması bölgede büyük sevinç yarattı.