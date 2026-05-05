Ege Denizi’nde gece saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli endişeye yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 5 Mayıs 2026 günü saat 22.38’de Girit Adası açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 7.38 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, merkez üssünün Ege Denizi olduğu ifade edildi. Sarsıntının Türkiye’ye en yakın yerleşim yerlerinden Datça’ya yaklaşık 213 kilometre mesafede meydana geldiği aktarıldı.

Yetkililer, depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını bildirdi.