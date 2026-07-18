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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem, 18 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.04’te kaydedildi. Depremin merkez üssü Akdeniz olarak açıklanırken, koordinatları 34.88317 kuzey enlemi ve 25.89617 doğu boylamı olarak duyuruldu.

AFAD’DAN RESMİ PAYLAŞIM

AFAD’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

“Büyüklük: 4.3 (Mw)

Yer: Akdeniz

Tarih: 2026-07-18

Saat: 12:04:09 TSİ

Enlem: 34.88317 N

Boylam: 25.89617 E

Derinlik: 6.85 km”

Depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.