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Kaynak: AA

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Antalya’da düzenlenen 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi’nde depreme hazırlık ve afet yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AFAD’ın 2009 yılında kurulduğunu ve çalışmalarını risk odaklı anlayışla yürüttüğünü belirten Pehlivan, afetlerden önce hazırlık ve risk azaltma, afet sırasında etkin müdahale, sonrasında ise iyileştirme çalışmalarına odaklandıklarını söyledi.

Depremin ne zaman meydana geleceğine ilişkin bilimsel çalışmaların sürdüğünü belirten Pehlivan, henüz önceden tahmin imkanının bulunmadığını ifade etti.

Pehlivan, depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Depreme hazırlıklı olmak istiyorsak öncelikle bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bileceğiz ve bulunduğumuz mekanları dirençli hale getirmeye gayret göstereceğiz.”

AFAD GÖNÜLLÜLERİNİN SAYISI 1,6 MİLYONA ULAŞTI

Pehlivan, afet farkındalığının toplumun geneline yayılması için gönüllülük çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. 6 Şubat depremleri öncesinde AFAD’a kayıtlı yaklaşık 600 bin gönüllü bulunduğunu aktaran Pehlivan, bu sayının 1 milyon 600 bine ulaştığını söyledi.

AFAD bünyesinde yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli bulunduğunu belirten Pehlivan, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, bakanlıklar ve özel sektörde yetiştirilen arama kurtarma personeli sayısının ise 178 bine ulaştığını ifade etti.

AFAD’IN DRON SAYISI 200’E ÇIKTI

6 Şubat depremlerinin ardından arama kurtarma çalışmalarının kapsamının genişletildiğini belirten Pehlivan, teknolojik imkanlardan da yararlanıldığını söyledi. Pehlivan, AFAD’ın dron sayısının 200’e, dron pilotu sayısının ise 600’e ulaştığını açıkladı.

Çalışmalarda yapay zeka ve termal özellikli dronların da kullanıldığını belirten Pehlivan, afetlere hazırlık çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE YENİ ÇALIŞMALAR

Pehlivan ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile okullarda afet farkındalık öğretmeni uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye’deki üniversitelerde de tatbikatlar yapılacağını belirten Pehlivan, afet farkındalığının toplumun farklı kesimlerine yayılmasının hedeflendiğini ifade etti.