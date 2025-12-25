AKP iktidarının TBMM'den geçirdiği Covid affı olarak da bilinen afla 31 Temmuz 2023 itibarıyla tutukluların ve aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların tahliyesine başlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuyla ilgili "Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır." açıklaması geldi.

DÖRT SUÇ TÜRÜ KAPSAM DIŞI

Düzenleme; belirli kasten öldürme suçları, deprem kaynaklı ölüm suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçları kapsamıyor.

-Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,

-Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

-Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

-Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar düzenlemenin dışında tutuldu.

Tunç'un sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

