Yeniçağ Özel - Fatih Erboz

AKP iktidarının TBMM'den geçirdiği “Kovid affı” olarak da bilinen afla 31 Temmuz 2023 itibarıyla tutukluların ve aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların tahliyesine başlandı. Ancak kamuoyunda tartışmalar bitmedi. 50 bin hükümlüyü kapsayan af “Cezaevlerindeki yoğun doluluk oranı yüzünden mi?.. Yer boşaltmak için mi af çıkarıldı” sorularını da beraberinde getirdi.

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, YENİÇAĞ’ın sorularını yanıtladı. Türk, cezaevlerindeki doluluğa ve yargı yüküne dikkat çekti.

Prof. Hikmet Sami Türk, Türkiye’de çeşitli dönemlerde şartlı salıverme ve af kanunlarına ilişkin düzenlemeler yapıldığını hatırlatarak, “İçinden geçtiğimiz sürecin özelliği maalesef Türkiye’de tutuklamanın kolay yapılması aynı zamanda tutuklu yargılamanın uzaması cezaevlerindeki tutuklu sayısını arttırıyor. Bir de buna yargı yükünü eklerseniz sayı ve süre bakımından tutuklu sayısı sorun oluyor. Bu nedenle zaman zaman bu düzenlemelere gidiliyor. Tutuksuz yargılamanın yapılması hukuk sistemimizi ve cezaevlerindeki durumu rahatlatır” dedi.

Türk, hukuk sisteminde tutuklama koşullarının belirtildiğini kaydeden Türk, şöyle konuştu:

“Türkiye’de af kanunları dönem dönem çıkartılıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde en önemli sorun tutuklu sayısından dolayı cezaevlerinin yoğu olması. Bu nedenle tutuklama konusuna dikkat edilmesi önem kazanıyor. Bu konuda ise Anayasa’nın 19’uncu maddesi açık. Güçlü delilleri ortadan kaldırma, değiştirme imkanı yoksa. Kişinin kaçma ihtimali de bulunmuyorsa yargılamanın kanunların öngördüğü şekilde tutusuz yapılması kişinin özgürlüğü de dikkate alındığında önem kazanır.”

Yargılama sürelerinin uzamasının da tutuklu yargılama açısından sorun yarattığını belirten Türk, “Ülkemizde yargının yükü de son yıllarda artıyor. Dosya sayısının fazla olması sürenin uzamasında etken. Kişi tutuklu yargılanırken dava aralıklarının uzaması tutukluluğu da uzatıyor. Bir de Türkiye’de suç işlene oranının artması yükü daha da arttırıyor. Tüm bunları dikkate alan düzenlemelerin yapılması ve tutuksuz yargılamanın dikkate alınması hukuk sistemimizi ve cezaevlerini rahatlatacaktır” diye konuştu.